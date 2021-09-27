"Брудний з усіх точок зору": Україна нагадала ПАРЄ, що Путін вбивця, а газ – це зброя

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи нагадала, що російський газ є небезпечною зброєю в руках Путіна. Адже від продажу блакитного палива Москва фінансує війни та вбивста.

Українська сторона підготувала заяву про необхідність зменшення залежності Європи від газу країни-агресора. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі одного з телеканалів.

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Країни-члени ПАРЄ підтримали документ та дали змогу набрати достатню кількість голосів, що бути внесеним до цієї сесії, як так звана письмова декларація. Також Україна роздає листівки "Путін вбивця, а газ – це зброя".

Російський газ брудний

Підіймаємо тему "Північного потоку-2" та, що російський газ є брудним з усіх точок зору. З точки зору того, що від нього фінансується війна і вбивства як в Україні, так і в Сирії, підриви складів у Чехії, "Новачок" у Солсбері й так далі,

– сказав нардеп.

Водночас блакитне паливо Москви небезпечне з точки зору екології. Адже Росія – це найбільший у світі виробник метану і забруднювач метаном навколишнього середовища.

Метан – це газ, який поруч з вуглекислим газом створює той самий парниковий ефект, глобальне потепління та інші проблеми. Росія – це 20% світових викидів метану.

По це треба нагадувати європейцям. Вони дуже опікуються і хвилюються питаннями екології, тож треба і це використовувати, щоб донести до них небезпеку російського газу,

– додав Гончаренко.

"Північний потік-2": останні новини

"Газпром" 10 вересня повідомив про завершення будівництва газогону "Північний потік-2". Його нібито мали запустити з 1 жовтня.

Понад 40 європарламентарів ініціювали розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях та шантажі.

Володимир Зеленський створив робочу групу щодо нейтралізації ризиків у сфері енергетики через добудову "Північного потоку-2".

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться з 27 по 30 вересня. Сесія зосереджена на праві на здорове навколишнє середовище, клімат і міграцію.