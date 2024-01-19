На Брянщині у Клинцях горить нафтобаза: це спецоперація ГУР, – джерела

У Росії знову неспокійно. У Брянській області зайнялась нафтобаза.

У Росії загорілась чергова нафтобаза. Джерела 24 Каналу повідомляють, що це – спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України.

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Цілі уражено

Джерела повідомляють, що Україна працює по російській інфраструктурі. Зокрема, ГУР вживає певних заходів.

Цілі уражено, брехня російської влади стає все більш очевидною навіть для місцевого населення,

– мовиться в повідомленні.

Водночас жодних деталей поки не розкривають.

Що каже російська влада

У Росії повідомляють, що нафтобазу намагались атакувати безпілотним літальним апаратом, але він нібито був виведеним із ладу засобами радіоелектронної боротьби. Однак губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що під час так званого знищення, БпЛА встиг скинути боєприпас на нафтобазу.

У Росії горить нафтобаза: дивіться відео

За попередньою інформацією ЗМІ ворога, постраждалих немає. На місці працюють пожежники та всі необхідні екстрені служби.

Росіяни пишуть, що ця нафтобаза розташована біля вокзалу. Тако зазначають, що "заграву видно здалеку".



Росіяни пишуть, що Горить нафтобаза / Скриншот 24 Каналу

Полум'я дійсно видно здалеку. росіяни викладають відео із пожежею на цій нафтобазі.

У Клинцях палає нафтобаза: дивіться відео

Крім цього, там також збирається публіка. Вочевидь, росіяни прийшли подивитися, як палає нафтобаза. Їх зібралось доволі багато.

Росіяни дивляться, як горить нафтобаза: дивіться відео

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