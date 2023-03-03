Початок звільнення Росії від режиму, – у ГУР прокоментували "Брянські заворушення"

Події 2 березня у Брянській області не є початком громадянської війни. Подібні інциденти, ймовірно, відбуватимуться на території Росії й надалі.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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ГУР про "Брянські заворушення"

Він прокоментував появу в українській Вікіпедії сторінки під назвою "Брянські заворушення". Там йдеться про те, що цей інцидент "відомий як початок громадянської війни" у Росії.

Однак Юсов заявив, що це не громадянська війна, але для тих росіян, які брали участь у сьогоднішніх діях, це є початком звільнення власної країни, спокутування злочинів власної держави й режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Чи це буде громадянською війною – не знаю. Зрештою, у нас немає такого завдання. У нас є мета звільнити нашу територію,

– наголосив він.

Юсов вважає, що це має спричинити трансформацію та демократичні зміни всередині Росії.

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