Початок звільнення Росії від режиму, – у ГУР прокоментували "Брянські заворушення"
Події 2 березня у Брянській області не є початком громадянської війни. Подібні інциденти, ймовірно, відбуватимуться на території Росії й надалі.
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Подоляк заявив, що інциденти з "ДРГ у Росії" можуть повторюватися
ГУР про "Брянські заворушення"
Він прокоментував появу в українській Вікіпедії сторінки під назвою "Брянські заворушення". Там йдеться про те, що цей інцидент "відомий як початок громадянської війни" у Росії.
Однак Юсов заявив, що це не громадянська війна, але для тих росіян, які брали участь у сьогоднішніх діях, це є початком звільнення власної країни, спокутування злочинів власної держави й режиму російського диктатора Володимира Путіна.
Чи це буде громадянською війною – не знаю. Зрештою, у нас немає такого завдання. У нас є мета звільнити нашу територію,
– наголосив він.
Юсов вважає, що це має спричинити трансформацію та демократичні зміни всередині Росії.
Інцидент у Брянській області: головне
- Нагадаємо, що 2 березня губернатор Брянської області заявив, що "українська ДРГ" нібито проникла на територію Климівського району до села Любечани.
- Заступник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що "українська ДРГ" у Брянській області – це нова провокація росіян. Мовляв, так Кремль хоче налякати людей та виправдати свою агресію в Україні.
- Андрій Юсов розповів у коментарі для 24 Каналу, що те, що зараз відбувається на території Росії – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.
- Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у низці регіонів Росії необхідно запровадити воєнний стан. Також він додав, що "розібратися необхідно максимально жорстко і навіть жорстоко не лише з усіма учасниками вилазки у Брянській області, а й змусити відповідати їхні родини, які можуть знаходитися в Росії".
- За події в цьому регіоні взяв на себе відповідальність Російський добровольчий корпус, який є підрозділом Збройних Сил України, що складається з росіян.