У Брянську депутати хотіли включити витрати на ППО до комуналки, але щось пішло не так

У Брянській області Росії депутати вигадали, що буде хорошою ідеєю включити витрати на ППО до комуналки. Проте потім сказали, що вони ні до чого та швиденько "перевзулися".

Так, депутати Брянської обласної думи запропонували включити частину витрат на ППО до комунальних платежів мешканців цього російського регіону. Проте, коли це набуло розголосу у ЗМІ, швиденько знайшли купу виправдань.

Дивіться також Біля нафтопроводу "Дружба" буцімто знайшли вибухівку: окупанти звинувачують Україну в "диверсії"

Подробиці інциденту

10 березня на сайті Брянської обласної думи з’явився звіт за підсумками останньої наради комітету думи з житлово-комунального господарства. Зокрема на сайті мовилось, що депутати розглянули "ініціативу" члена держдуми Андрія Картаполова та запропонували "опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини видатків на забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак".



Витрати на ППО хотіли додати до комуналки громадян / Скриншот з сайту

Однак пізніше, коли ця новина рознеслася ЗМІ, текст звіту швиденько відредагували, а журналістів звинуватили в дезінформації. І тут чиновники Брянщини дізнались про таку чудову річ, як вебархів. Адже копія оригінального тексту залишилася у вебархіві – це доказ того, що така інформація на сайті справді була.

Тоді вони заявили, що їхній сайт нібито зламали хакери й сторінка зі звітом про зустріч взагалі перестала відкриватися.

Жителів Брянська намагаються залякати українськими дронами та ДРГ