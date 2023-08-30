Виробляє деталі до "Іскандерів" і Су-35: у Брянську дрон влучив у важливий для Росії завод

Уночі 30 серпня Росія зазнала однієї з найбільш масштабних атак безпілотників. Прильоти було зафіксовано у Брянську на заводі, який випускає деталі для ракетних комплексів "Іскандер", літаків і систем ППО.

Опівночі російські пропагандисти публікували момент нібито "відпрацювання" ППО по безпілотниках у небі над Брянськом, пише 24 Канал. Попри потужний вибух, у Росії фантазували, що дрони нібито намагалися атакувати нафтобазу "Дружба", але їх збили.

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У Брянську після атаки дронів пошкоджено важливий завод

Місцева влада повідомила про ураження адміністративної будівлі, падіння дрона на будівлю слідчого комітету, а також спробу дронів атакувати телевежу.

Втім, пропагандисти визнали, що один з дронів впав на завод "Кремній ЕЛ" у Брянську, хоча й кажуть, що безпілотник нібито був збитий.

Невідомий дрон влучив в один з найбільших російських підприємств мікроелектроніки. У Росії підтвердили руйнування після прильоту.

Зокрема, після падіння безпілотника почалася пожежа на території заводу "Кремній ЕЛ". За інформацією у ЗМІ, було уражено цех №20, де почалась пожежа.

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Що виробляють на заводі, куди влучив дрон

Телеграм-канал "Важные истории" пише, що 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби міноборони Росії.

Завод обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" і "Вега". Він робить деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

Український військовий портал Defence Express наголошує, що завод "Кремній ЕЛ" має більш ніж важливе значення для виробництва зброї у Росії.

Зокрема, 90% його продукції є саме мікрочипи та транзистори, які використовуються у виготовленні мікросхем у величезній кількості зразків, від міжконтинентальних ракет "Ярс" та ЗРК С-400, до винищувачів Су-35.

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