Російське міноборони заявило про атаку: дрони ловили над Брянськом

У Росії заявили, що у ніч на 10 лютого перехопили три українські безпілотники. Нібито, дрони атакували Брянську область.

За інформацією окупантів, під час атаки застосовувалися БпЛА літакового типу. Принаймні, про це повідомило міністерство оборони країни-агресора. Намагався з'ясувати, що ж там сталось у росіян, 24 Канал.

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У Кремлі кажуть, що безпілотники нібито перехопила та знищила протиповітряна оборона.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено три безпілотні літальні апарати над територією Брянської області", – заявили у ворожому оборонному відомстві.

"Два чи три: не чує баба"

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз узагалі ніяк не реагував на ситуацію. Імовірно, втомився виправдовуватись і брехати про "спокій в місті". Втім уже згодом, після того, як атаку підтвердили у міноборони Росії, таки "прояснив" ситуацію коротким повідомленням у себе в телерамі.

Богомаз фактично слово в слово повторив версію Кремля. Втім, за його даними, було таки два дрони. Виходить, або він, або російське оборонне відомство бреше.

"Припинено спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БпЛА. Два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над Брянським районом силами ППО Міністерства оборони Росії", – повідомив російський чиновник.

Він додав, що постраждалих та руйнувань немає, оперативні служби працюють на місці.

Атаки дронів в Росії