Кремль запевняє, що "усе збили": Брянську та Орловську області Росії вкотре атакували дрони

Громадяни Росії продовжують відчувати наслідки війни, яку Кремль розв'язав проти України. Власне, регіони держави-агресорки вчергове атакували дрони.

У ніч на 11 березня безпілотні літальні апарати помітили в Брянській та Орловській області Росії. Близько 05:41 у ворожому міністерстві оборони поспішили запевнити, що нібито збили всі цілі, – інформує 24 Канал.

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На Росію знову летять дрони

Як зрозуміло з повідомлення Кремля:

4 дрони зафіксували над Брянською областю;

2 безпілотні апарати – над Орловською.

Водночас Москва вчергове звинуватила Україну в "терористичній атаці" по об'єктах на території Росії.

Черговими засобами ППО перехоплено та знищено чотири українські безпілотні літальні апарати над територією Брянської області та два БпЛА над територією Орловської області,

– пишуть у міноборони Росії.

Більше про проблеми ворога

Українські дрони ефективно прориваються через перші ешелони російської протиповітряної оборони, що свідчить про нестачу зенітних ракетних комплексів у ворога. Військовий оглядач Давид Шарп зазначав, що прорив відбувається не лише на кордоні, а й глибше в території Росії, де українські безпілотники спричиняють проблеми для окупантів.

Російські зусилля щодо радіоелектронної боротьби та зенітних ракетних комплексів не завжди ефективні проти українських дронів. Шарп наголосив, що успішність протидії залежить від наявності локальних вузлів оборони та якості роботи самої системи ППО.

Нічний наліт українських дронів на Росію 9 березня вразив стратегічні об'єкти, зокрема авіазавод в Таганрозі, де міг постраждати літак ДРЛВ А-50. Нещодавня пожежа в Санкт-Петербурзі та вибух у Череповці також пов'язані з атаками БпЛА, що демонструє здатність України вражати важливі об'єкти в глибині російської території.

Атаки українських дронів на території Росії є відповіддю на агресію Кремля проти України. Разом з тим Москва завжди має змогу все зупинити у будь-яку мить – оголосити про виведення військ з нашої держави, повернення до кордонів 1991 року.