У Брянську пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа: окупанти кажуть про безпілотник

У Росії триває сезон "атаки невідомими безпілотниками" і буйного цвітіння "бавовни". Так, увечері 12 жовтня окупанти бідкалися про гучні вибухи у Брянську.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, у місті згодом почалася потужна пожежа, передає 24 Канал.

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У Брянську було гучно

Російські пропагандисти заявили, що жителі Брянська повідомляють про сильний вибух. Після цього у місті почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.

У Брянську лунали вибухи й почалася пожежа / Фото з російських телеграм-каналів і з соцмереж

Згодом губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз повідомив, що регіон буцімто був атакований за допомогою безпілотного літального апарата. Він також сказав, що БпЛА нібито пригнітили на околицях Брянська сили радіоелектронної боротьби.

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Богомаз зазначив, що під час падіння цього невідомого безпілотника сталася детонація вибухового пристрою. За його словами, постраждалих начебто немає, а на місці працюють усі оперативні та екстрені служби.

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У Росії весь час чутно вибухи