"Росія вбиває дітей, дайте більше зброї": ексклюзивний фоторепортаж з мітингу в Брюсселі

У Брюсселі українці вийшли з протестом під будівлю місії Росії при ЄС після загибелі дитини під час масованої ракетної атаки у Києві. Громадяни України та їхні друзі вшанували пам'ять загиблих та закликали європейців надати ще більше зброї.

За словами організаторів події, громадської організації "Promote Ukraine", сьогоднішня акція мала відбутися з нагоди Міжнародного дня захисту дітей під офісом ООН. Проте, через ранкову ракетну атаку українці швидко вийшли на вулицю із реакцією. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу із Брюсселя.

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Українці у Брюсселі влаштували акцію на честь дітей, що загинули від війни

Під час акції протесту, учасники вшанували пам’ять загиблих дітей під час війни. Українці в Брюсселі закликали європейців надати Україні більше зброї та захистити українських дітей.

Українці у Брюсселі влаштували мітинг / Фото Софії Назаренко

Крім того, мітингувальники вимагають впроваджувати більше санкцій проти Росії та посадити диктатора Путіна до в’язниці.

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Під час російської атаки на Київ 1 червня загинула дитина

У День захисту дітей 1 червня російські війська вдарили балістичними ракетами "Іскандер" по Києву. Усі ракети збили засоби протиповітряної оборони.

Проте уламки ракет все ж завдали шкоди жителям міста. У результаті цієї атаки загинуло 3 людей, серед них була одна дитина.

Загалом після нічного ракетного терору поранення отримали 11 киян.