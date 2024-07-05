Залізні нерви: бронетранспортер ЗСУ впевнено прорвався на наші позиції попри обстріли Росії

Українські прикордонники показали відео того, як відбувається процес евакуації та заміни бійців на фронті. Так, БТР "Сталевого кордону" впевнено прорвався на позиції Збройних сил та виконав поставлене завдання.

Водій протистояв постійній загрозі з боку ворога. Росіяни безперервно били по бронетранспортеру з "Градів" та ствольної артилерії.

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Прорив українського БТР

Як розповіли військові, евакуація та заміна особового складу на позиціях для екіпажів бойових машин є одними з найважчих та найнебезпечніших завдань в зоні бойових дій.

На архівному відео екіпаж YPR-765, одного з підрозділів бригади «Сталевий Кордон», на Сватівському напрямку на відкритій замінованій місцевості успішно долає понад 2 кілометри під постійним ворожим ракетним та артилерійським обстрілом. Того дня по прикордонному броньовику цілили два повні пакети РСЗВ "Град" та 15 снарядів зі ствольної артилерії,

– поділилися оборонці.

Проте умілі навички механіка-водія допомогли виконати завдання, замінивши бійців на позиції, а також евакуювати двох поранених і двох загиблих побратимів.

Прорив українського БТР через обстріли: дивіться відео

До слова, нещодавно захисники 20-ї ОБСП "Україна" ОПБр показали відео роботи їх FPV-дронів по російських позиція. Лише за останні дін вони здійснили атаки на гараж, де росіяни ховали свою техніки, на ворожі бліндажі та окопи, а також полишене окупантами багі.