БТР росіян в'їхав у цивільний мікроавтобус на Запоріжжі: один пасажир загинув на місці

Російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення окупованих українських територій. Так, поблизу Мелітополя російський БТР протаранив мікроавтобус, де перебували цивільні громадяни.

Один з пасажирів, що їхав цим траспортним засобом, загинув одразу. Про це в ефірі національного марафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Росіяни влаштовують ДТП на окупованих територіях України

Очільник Мелітополя зазначив, що за один тиждень російські загарбники спричинили 5 аварій лише на території тимчасово окупованого Мелітополя. Він наголосив, що після багатьох з них є постраждалі та загиблі серед цивільних.

Після аварії російського "Уралу" з цивільним мікроавтобусом загинула одна людина,

– зазначив міський голова.

Далі він додав, що ця ДТП трапилася на повороті до села Зразкове з траси Мелітополь-Запоріжжя. Він наголосив, що таким чином окупанти намагаються залякати місцевих та посіяти паніку серед жителів регіону.

Окупанти не вперше влаштовують аварії на Запоріжжі

Згодом Федоров у своєму телеграм-каналі розписав детальніше про ті аварії, які він згадував у телемарафоні. Він розповів, що 2 червня у Мелітополі військовий КАМАЗ протаранив цивільну автівку.

Також він написав, що 3 червня у районі мосту на Новий Мелітополь військовий УАЗ не впорався з керуванням і влетів у бордюр. Федоров зазначив, що російські окупанти порушують правила дорожнього руху та чинять терор на дорогах.

Що відомо про життя в окупованому Мелітополі