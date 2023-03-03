Під Джанкоєм російський БТР в'їхав у легковик: авто відкинуло на десяток метрів

У Криму сталася нищівна ДТП. Неподалік Джанкоя зіштовхнулися російський БТР та легковик.

Відповідне відео з'явилося у мережі 3 березня, повідомляє 24 канал. Наразі точні обставини зіткнення – невідомі.

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Російський БТР в'їхав у легковик

У кримських телеграм-каналах 3 березня поширили відео з місця нищівної ДТП під Джанкоєм. Там на трасі зіштовхнулися російський БТР та легковик.

У ролику можна побачити, що від удару авто відкинуло на десяток метрів. На місці працювали рятувальники. Причини та обставини аварії наразі встановлюють.

Дивіться відео з місця події

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