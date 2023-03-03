Під Джанкоєм російський БТР в'їхав у легковик: авто відкинуло на десяток метрів
3 березня 2023, 23:13Читать новость на русском
У Криму сталася нищівна ДТП. Неподалік Джанкоя зіштовхнулися російський БТР та легковик.
Відповідне відео з'явилося у мережі 3 березня, повідомляє 24 канал. Наразі точні обставини зіткнення – невідомі.
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Російський БТР в'їхав у легковик
У кримських телеграм-каналах 3 березня поширили відео з місця нищівної ДТП під Джанкоєм. Там на трасі зіштовхнулися російський БТР та легковик.
У ролику можна побачити, що від удару авто відкинуло на десяток метрів. На місці працювали рятувальники. Причини та обставини аварії наразі встановлюють.
Дивіться відео з місця події
Останнім часом росіянам у Криму неспокійно
- Весна в тимчасово окупованому Криму розпочалася з "бавовни" – 1 – 2 березня на півострові лунали вибухи.
- Зокрема, в перший день весни неспокійно було у кількох населених пунктах. Очевидці повідомляли, що внаслідок вибухів тряслися меблі та вікна, а також спрацювали сигналізації машин.
- Вночі потужні вибухи чули у Саках та Євпаторії. Внаслідок них в будинках тремтіли вікна, а у деяких районах зникла вода. Згодом в міноборони країни-агресорки після декількох годин роздумів заявили, що півострів нібито атакували безпілотники.
- Своєю чергою, у ніч 2 березня, за інформацією російських телеграм-каналів, два дрони начебто спробували атакувати військову частину поблизу міста Саки.