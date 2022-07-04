"За криве слово можуть вбити": Буча повторюється у прифронтових селищах Херсонщини

Російські окупаційні війська продовжують жорстко поводитись із цивільним населенням України. Зараз звірства агресор чинить, зокрема, у прифронтових селищах Херсонщини.

Росіяни можуть вдаватись до тортур аж до смерті людини. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

Увага На Півдні ЗСУ завдали ударів по ворожих складах та знищили купу окупантів і техніки

"Буча" на Херсонщині

Як він повідомив, зараз "Буча" існує на правому березі у прифронтовій смузі. Росіяни чинять там свої звірства під приводом того, щоб не дати українцям спостерігати за ворожим пересуванням.

Вони тримають людей десь у підвалах. Побачивши когось, хто пересувається, росіяни просто вбивають. Часто з метою пограбування, оскільки в окупантів відсутнє постачання продовольства,

– сказав активіст.

Він також додав, що російські війська можуть вбити людей за будь-яке криве слово чи навіть погляд.

Гірше за гестапо

За словами Молчанова, сучасні росіяни гірші за гестапо – таємну державну політичну поліцію Третього Рейху. Тому їх навіть не можна порівнювати.

"Це не означає, що вони не могли побити людину. Однак якихось таких тортур, звичних для НКВС та сучасних росіян не було. Коли гестапівцям не вдавалось довести причетність до певних злочинів – таких людей просто відпускали. Ніяких вибитих зубів, ампутацій чи загнаних під нігті голок не було", – пояснив активіст.

Бої за Херсон будуть важкими