У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, які росіяни випускали з артилерії

24 квітня 2022 , 20:46
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Джерело:

The Guardian

Російські військові жорстоко вбивали мирних людей на Київщині, використовуючи протипіхотну зброю. У тілах вбитих людей у Бучі та Ірпені виявили так звані флешети.

Флешети почали використовувати під час Першої світової війни

Флешети – це загострені сталеві снаряди, схожі на тонкі дротики, як у дартсі. Саме такі предмети судмедексперти виявили у тілах десятка загиблих людей у Бучі та Ірпені.

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Повідомляється, що російські окупанти випускали флешети, коли вели артилерійський вогонь.

Ми знайшли декілька справді тонких, схожих на цвяхи предметів у тілах чоловіків та жінок, як й інші мої колеги у цьому регіоні,
– розповів український лікар Владислав Піровський.

Лікар зазначив, що знайти ці предмети в тілах людей надзвичайно важко, оскільки вони тонкі.


У тілах жителів Бучі та Ірпені виявили флешети / Фото The Guardian

У статті The Guardian йдеться, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Снаряди не заборонені міжнародним правом, проте використання цієї зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.

Звірства росіян на Київщині: коротко

  • Декілька міст на Київщині, серед яких Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, протягом майже місяця перебували під окупацією російських військових.
  • Наприкінці березня українські військові вибили окупантів. Коли ворог відступив, то українська сторона почала фіксувати факти звірств росіян.
  • Російські солдати жорстко вбивали цивільних: розстрілювали, зв'язавши руки, ґвалтували, били тощо. За даними поліції, від рук окупантів на Київщині постраждало понад 1000 людей.
  • Українські правоохоронці вже виявили понад тисячу тіл мирних людей, значна частина з яких – розстріляні.

Дізнайтесь більше – не пробачимо! Кадри звірства окупантів у Бучі: дивіться відео

 

Автор: Михайло Гема