У Бучі та Ірпені десятки жителів загинули від флешетів, які росіяни випускали з артилерії
Джерело:The Guardian
Російські військові жорстоко вбивали мирних людей на Київщині, використовуючи протипіхотну зброю. У тілах вбитих людей у Бучі та Ірпені виявили так звані флешети.
Флешети почали використовувати під час Першої світової війни
Флешети – це загострені сталеві снаряди, схожі на тонкі дротики, як у дартсі. Саме такі предмети судмедексперти виявили у тілах десятка загиблих людей у Бучі та Ірпені.
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Повідомляється, що російські окупанти випускали флешети, коли вели артилерійський вогонь.
Ми знайшли декілька справді тонких, схожих на цвяхи предметів у тілах чоловіків та жінок, як й інші мої колеги у цьому регіоні,
– розповів український лікар Владислав Піровський.
Лікар зазначив, що знайти ці предмети в тілах людей надзвичайно важко, оскільки вони тонкі.
У тілах жителів Бучі та Ірпені виявили флешети / Фото The Guardian
У статті The Guardian йдеться, що флешети почали використовувати ще під час Першої світової війни проти піхоти. Снаряди не заборонені міжнародним правом, проте використання цієї зброї в густонаселених містах є порушенням гуманітарного права.
Звірства росіян на Київщині: коротко
- Декілька міст на Київщині, серед яких Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, протягом майже місяця перебували під окупацією російських військових.
- Наприкінці березня українські військові вибили окупантів. Коли ворог відступив, то українська сторона почала фіксувати факти звірств росіян.
- Російські солдати жорстко вбивали цивільних: розстрілювали, зв'язавши руки, ґвалтували, били тощо. За даними поліції, від рук окупантів на Київщині постраждало понад 1000 людей.
- Українські правоохоронці вже виявили понад тисячу тіл мирних людей, значна частина з яких – розстріляні.
Дізнайтесь більше – не пробачимо! Кадри звірства окупантів у Бучі: дивіться відео