Будь-яке вторгнення буде помилкою, – у Британії застерегли Росію важкими наслідками

Велика Британія із осудом ставиться до риторики Кремля щодо України і НАТО. У МЗС країни наголошують, що Росія має єдиний вихід – це діалог.

Агресивна і провокаційна риторика Кремля проти України і НАТО повинна припинитися. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Лізз Трасс.

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НАТО – оборонний союз, а Україна продовжує демонструвати стриману позицію перед обличчям російської провокації і агресії,

– резюмувала дипломатка.

Вона наголосила, що нарощування російської військової присутності на кордоні з Україною і в окупованому Криму неприпустимо.

Вторгнення Росії не залишиться без відповіді

Трасс попередила Росію, що будь-яке її вторгнення буде величезною стратегічною помилкою. Кремль отримає рішучу відповідь, зокрема, скоординовані із партнерами санкції. Інтереси та економіка Росії через це отримають серйозні наслідки.

Міністерка наголосила, що Велика Британія висловлює незмінну підтримку Україні. Водночас єдиним способом для Росії вирішити цю ситуацію вона назвала діалог.

Трасс підкреслила, що вітає заяви Росії про готовність провести переговори у січні. Вона зазначила, що російському уряду потрібно знизити напруженість і серйозно обговорити ситуацію.

Останні новини про ситуацію на кордоні

Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Росія робить все, щоб залякати не лише Україну, але і західних партнерів. Наприклад, зараз біля українських кордонів перебувають близько 52 батальйонно-тактичні групи.

Єнс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна відвести російські збройні сили від українського кордону. Генсек НАТО вважає гарною нагодою зробити це напередодні новорічно-різдвяних свят.

Офіційний Берлін також виступив за нормандський формат. Водночас німецька сторона заявляла, що готова до інших моделей для діалогу з Москвою.

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