Будь-який крок може кардинально порушити здоров'я, – лікарі про стан Саакашвілі
Джерело:Інтерфакс-Україна
Напочатку жовтня 2021 року Міхаіл Саакашвілі повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Політика одразу ж затримали та запроторили до в'язниці.
Тоді ж він оголосив голодування, а згодом його здоров'я суттєво погіршилося. Один із медиків Георгій Григолія заявив, що востаннє колишнього президента оглядали 11 січня.
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Саакашвілі необхідне лікування за трьома напрямами – зняти стрес, психотерапія має бути багатосторонньою, і треба провести медикаментозне лікування,
– сказав Георгій Григолія.
За словами медика, "будь-який радикальний крок може кардинально порушити здоров'я Саакашвілі".
Своєю чергою омбудсменка Ніно Ломджарія зазначила, що рекомендації альтернативної групи лікарів, яка спостерігає за станом здоров'я політика, виконуються не в повному обсязі.
"Зокрема рекомендації стосовно фізичної та психологічної реабілітації експрезидента" – додала вона.Зверніть увагу! Саакашвілі написав листа меру Львова Андрію Садовому, в якому подякував за слова підтримки. Він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.
Ув'язнення Саакашвілі: що відомо
- Саакашвілі ще на початку вересня 2021 року публічно заявив, що має намір приїхати до Грузії на день муніципальних виборів 2 жовтня. Там політик перебував у розшуку.
- Ввечері 2 жовтня прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі розповів, що Саакашвілі затримали. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі запевнила, що Саакашвілі не отримає помилування.
- Він оголосив голодування. У грузинському МОЗ прокоментували стан Саакашвілі – оцінили як задовільний. Запевнили, що політик не потребує лікування за межами країни.
- Втім, психологи стверджують, що у колишнього президента Грузії – синдром посттравматичного стресового розладу. Вони наполягають на тому, що політику потрібна реабілітація.