Усі російські сили мають негайно забратися з території ЗАЕС, – Зеленський записав нове звернення

Президент Володимир Зеленський 15 серпня традиційно звернувся до українців. Найперше він закцентував на загрозливій ситуації щодо Запорізької АЕС. Потрібні нові жорсткі санкції проти росії.

Провокативні обстріли ЗАЕС з боку окупантів тривають, росія не припиняє ядерний шантаж. Зеленський нагадав, що будь-який радіаційний інцидент на станції може стати ударом по багатьох країнах. Усе залежить лише від напрямку й сили вітру.

До речі Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача

Станція – замінована

Прикриваючись станцією, окупанти обстрілюють міста й громади поруч. Ба більше, на ЗАЕС російські військові ховають боєприпаси й техніку. Станція фактично замінована.

Очевидно, це свідчить, що росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу та 15 інших країн – загалом 42, які закликали її вивести війська звідти. Зеленський нагадав, що із цим звертались Туреччина, Грузія, Британія, Корея, Японія, Австралія, Канада, США.

Необхідні нові санкції проти "росатому"

Президент переконаний, що вже час переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти росії, зокрема, проти "росатому" та всієї атомної галузі держави-терористки. Варіант є лише один: окупанти повинні негайно забратися з території станції та сусідніх районів – без жодних умов.

Зеленський нагадав, що світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку.

І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє,

– наголосив політик.

Щоправда, він впевнений, ще є шанс не допустити цього програшу.

Як пройшло засідання Ставки Верховного Головнокомандувач

Зеленський розповів, що сьогодні провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головна тема – ретельний аналіз військово-стратегічної обстановки. Щодо неї доповідали:

керівник Головного управління розвідки Буданов,

керівник Служби зовнішньої розвідки Литвиненко.

Окрему доповідь мав командувач Сил спеціальних операцій Хоренко.

На засіданні були Залужний, Шаптала, Монастирський, Данілов, Єрмак, Резніков.

Крім того, серед публічних тем розглядали питання забезпечення військових зброєю та боєприпасами і статус виконання попередніх рішень Ставки.

Також президент відзначив результативне засідання Верховної Ради. Зокрема, депутати проголосували за двох членів Вищої ради правосуддя.

Підготовка до Кримської платформи

Зеленський провів нараду щодо підготовки Кримської платформи. Має бути розширення географії та кількості учасників. Крім того, створили Консультативну раду з питань деокупації Криму. Вона координуватиме заходи та проєкти на цьому напрямку й забезпечуватиме діяльність Кримської платформи.

Також президент зустрівся з амбасадорами благодійної платформи UNITED24 Андрієм Шевченком і актором Лієвом Шрайбером. Політик подякував та наголосив, що їхня активність – це мільярди гривень для України та постійне збільшення уваги до потреб нашої держави й людей.

Глава держави розповів і про налагодження відносин з країнами Африки. Сьогодні Зеленський говорив з президентом Нігеру. Раніше контактів на такому рівні між державами не було. Він подякував за підтримку в ООН.

За словами Зеленського, ситуація на передовій за добу суттєво не змінилась. Триває героїчний опір наших військових на Донбасі, на Харківщині. Тиснемо на ворога на Півдні. Президент особливо подякував всім артилеристам, розвідникам, СБУ та іншим, хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів і їхніх складів боєприпасів.

Насамкінець глава держави попередив російських терористів, що кожен метр української землі для них – це абсолютна небезпека. Хоч би де вони не ховались, усіх знайдуть та знищать.

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