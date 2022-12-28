"Він мав би їхати додому частинами": у росіян "підгорає" через візит Буданова до Бахмута
Керівник ГУР МО Кирило Буданов днями відвідав найгарячіші напрямки фронту. Очільник розвідки побував і у Бахмуті, де зараз працють розвідники-спецпризначенці.
У розвідці 24 каналу розповіли, що під час поїздки Буданов нагородив українських воїнів, які особливо відзначились під час знищення окупантів. Напередодні до Бахмута з візитом приїжджав і президент Зеленський.
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Як відреагували в Росії
У росіян, вже традиційно, "підгорає" через те, що українське командування може спокійно пересуватись найгарячішими точками фронту. Жителі Росії вже самі визнають, що вони будуть терпіти такі витівки і нічого не вдіють.
Проте серед користувачів мережі є й ті, які показують свою жорстокість й бажають смерті усім українцям. Зокрема, один з коментаторів жорстко відреагував на приїзд Буданова. Він зазначив, що "Буданов – не Зеленський і можна було б в нього зарядити хоча б одну ракетку".
Буданов, після візиту до Артемівська (колишня назва Бахмута – 24 канал), мав би поїхати додому по частинах, але не склалося,
– написав росіянин.
Як росіяни відреагували на приїзд Буданова до Бахмута / Скриншоти з соцмережі
Ситуація на Сході: головне
- Військові експерти все частіше повідомляють, що Кремінна Луганської області невдовзі буде повністю деокупована. Про це також заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що військове керівництво окупантів уже перебралося з Кремінної до сусідніх населених пунктів.
- Гайдай також розповів, чому для України стратегічно важливою є деокупація Кремінної. За його словами, це розіб'є ворогів на дві частини. Після цього у росіян будуть мізерні шанси навіть поблизу Бахмута, адже їхні війська просто "посипляться".
- У ЗСУ розповіли, що наразі росіяни дещо змінили тактику на Бахмутському напрямку. Так, окупанти вже не діють в складі ротних чи батальйонних тактичних груп, а розбиваються на дрібні групи до 20 осіб і розосереджено ідуть полем бою. Вони намагаються наблизитися до передових позицій українських військ, щоб вступити в ближній бій.