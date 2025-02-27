Не означає, що все рухне або почне розквітати, – Буданов про зміни у світі після приходу Трампа
- Кирило Буданов зазначив, що період приходу нової адміністрації США викликав стратегічну невизначеність для багатьох країн Європи та тихоокеанського регіону.
- Україна активізувала відносини з Південною Кореєю через зростання загрози з боку КНДР і прибуття північнокорейців до Росії.
Кирило Буданов прокоментував зміни світового порядку, спричинені приходом до влади нової адміністрації США. Для більшості країн Європи та деяких у тихоокеанському регіоні це стан стратегічної невизначеності.
Його варто просто "констатувати і сприйняти". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, опубліковане 27 лютого.
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Буданов про стан невизначеності
Загалом очільник ГУР утримався від прогнозування того, як прихід Трампа відобразиться на безпекових проблемах у світі. Однак заявив – це стан стратегічної невизначеності.
Не означає, що все зараз рухне, як і не означає, що все піде тільки розквітати. Ні. Зараз такий період, це треба просто констатувати і сприйняти,
– каже він.
За словами Буданова, не всі розуміють "ті кроки, які зараз робляться", а для тихоокеанського регіону та Азії дії КНДР стають "реальною проблемою".
Тож Україна, до прикладу, інтенсифікувала взаємини з Південною Кореєю, особливо після прибуття північнокорейців на територію Росії. "Нормальний робочий процес", – констатував керівник розвідки.
До слова, Буданов також розповів, що агресор використовуватиме тактику батога і пряника за столом переговорів, а поняття перемир'я та мир варто розмежовувати.