"Готується до 9 травня": у Буданова в кабінеті помітили карту Москви

У кабінеті начальника ГУР МО Кирила Буданова помітили дуже цікаву карту. На ній в близькому плані зображена місцевість російської столиці – Москви.

Наразі достеменно невідомо, чому ця карта увімкнена на моніторі навпроти робочого столу очільника української розвідки. Однак, це вже не перша "дивна мапа", якою користується Буданов.

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Що робила карта Москви в кабінеті Буданова

Нещодавно начальник української розвідки дав масштабне інтерв'ю журналістам. Однак увага глядачів зосередилась зовсім на іншій деталі: супутниковій мапі, де доволі близько показані райони Москви та Підмосков'я. Крім цього на карті зображений рельєф місцевості та розміщення доріг.



У Буданова на стіні помітили карту Москви / Скриншот з ютуб-каналу "РБК Україна"

Для чого тримає цю мапу Кирило Буданов наразі лишається загадкою, однак користувачі мережі припустили, що таким чином начальник ГУР готується до "параду до 9 травня у Москві".

Буданов дав велике інтерв'ю українським журналістам / Скриншот з ютуб-каналу "РБК Україна"

На карті можна чітко побачити всі райони російської столиці.



Карта Москви / Скриншот 24 Канал

В кабінеті у Буданова вже не вперше помічають цікаві карти