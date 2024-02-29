Надає перевагу темряві: під час спілкування з журналістами Буданов наказав вимкнути світло

Голова української розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов, неодноразово наголошував, що надає перевагу темряві. Так, під час спілкування з журналістами він наказав вимкнути світло.

Кирило Буданов дав інтерв'ю канадським журналістам. Раніше вже неодноразово писали, що до кабінету Буданова не потрапляє світло: там стіни укріплені, вікна обкладені мішками з піском, а штори опущені. Очільник ГУР майже безперервно живе у київському офісі, який заповнений військовими реліквіями та патріотичним мистецтвом.

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Як виглядає кабінет Буданова

У матеріалі видання йдеться, що передпокій кабінету Кирила Буданова був темний, освітлений екраном величезного телевізора, на якому транслювався щось схоже на фантастичний фільм. Також там можна було побачити карту України з маленькими червоними крапками-ліхтариками, що позначали діяльність.

Невелика статуетка вовка в овечій шкурі височіє над сканером безпеки при вході в будівлю офісу Буданова,

– додають автори матеріалу.

Буданов пережив десяток замахів на себе

Кирило Буданов розповів, що спроби замаху розпочалися з того моменту, коли у серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник ФСБ Росії. Росіяни приписували вбивство "українським диверсантам" – після цього й почалися замахи на життя розвідника.

The Washington Post з посиланням на близьку до керівника ГУР МО людину пише, що на Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.

Повідомляється, що у 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно. Замахи змусили керівника ГУР вести обережне особисте життя.

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