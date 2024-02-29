Надає перевагу темряві: під час спілкування з журналістами Буданов наказав вимкнути світло
Джерело:CBC News
Голова української розвідки, генерал-лейтенант Кирило Буданов, неодноразово наголошував, що надає перевагу темряві. Так, під час спілкування з журналістами він наказав вимкнути світло.
Кирило Буданов дав інтерв'ю канадським журналістам. Раніше вже неодноразово писали, що до кабінету Буданова не потрапляє світло: там стіни укріплені, вікна обкладені мішками з піском, а штори опущені. Очільник ГУР майже безперервно живе у київському офісі, який заповнений військовими реліквіями та патріотичним мистецтвом.
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Як виглядає кабінет Буданова
У матеріалі видання йдеться, що передпокій кабінету Кирила Буданова був темний, освітлений екраном величезного телевізора, на якому транслювався щось схоже на фантастичний фільм. Також там можна було побачити карту України з маленькими червоними крапками-ліхтариками, що позначали діяльність.
Невелика статуетка вовка в овечій шкурі височіє над сканером безпеки при вході в будівлю офісу Буданова,
– додають автори матеріалу.
Буданов пережив десяток замахів на себе
Кирило Буданов розповів, що спроби замаху розпочалися з того моменту, коли у серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник ФСБ Росії. Росіяни приписували вбивство "українським диверсантам" – після цього й почалися замахи на життя розвідника.
The Washington Post з посиланням на близьку до керівника ГУР МО людину пише, що на Буданова було скоєно щонайменше 10 замахів.
Повідомляється, що у 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно. Замахи змусили керівника ГУР вести обережне особисте життя.
У ГУР заявляли про витік інформації щодо контрнаступу
- Восени 2023 року Україна не змогла прорвати оборону росіян на Сході та Півдні. За словами українських посадовців, це пов'язано із браком допомоги, зброї, а також із витоком даних. Президент України Володимир Зеленський також заявляв ЗМІ, що плани контрнаступу України потрапили на стіл у Кремлі ще до його початку.
- Буданов наголосив, що не буде говорити більше, ніж президент про витік розвідданих. За його словами, була інформація та докази, що про наші плани стало відомо Росії.
- За словами очільника ГУР, Україна не погодиться на "замороження" війни з Росією, адже це означатиме визнання окупації наших територій. Він наголосив, що цього ніколи не трапиться.