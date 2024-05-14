Буданов очікує наступу Росії на Сумському напрямку, – The New York Times

Росія 10 травня почала наступ на Харківщині. Очільник ГУР Кирило Буданов також очікую, що ворог почне просуватись на Сумщині.

Відповідно до прогнозу Буданова, наступ на Харківщині триватиме ще "три – чотири дні". Після цього російська армія спробує наступати у Сумській області.

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Ситуація наближається до критичної

Оцінка Буданова збігається з оцінками інших українських офіцерів: військові перспективи тьмяніють. Наша армія зіштовхнулась з дефіцитом зброї. Насамперед артилерійських боєприпасів.

Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної,

– заявив Буданов.

Військова допомога від США ледве почала надходити. Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті відвернути увагу української армії від боїв на інших напрямках. За його словами, саме це і відбувається, адже Сили оборони намагаються перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

Генерал Буданов водночас сказав, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку північніше Харкова, у Сумській області.

У Харківській області точаться важкі бої. Росіяни постійно скидають бомби на прикордонний Вовчанськ та інші міста області. Там триває евакуація мирного населення, однак Росія обстрілює дороги евакуації.

Росія перекидала війська на кордон із Сумщиною

Буданов очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні. Після цього російські війська зроблять потужний наступ у напрямку Сумської області. Раніше українські чиновники заявляли, що Росія перекинула війська через кордон із Сумщиною.

Український офіцер Павло Величо, який перебуває біля російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом росіяни посилили обстріли околиць Сум.

Я не знаю, чи це щось означає, тому що ці місця все одно часто обстрілювали. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності

– сказав Величо.

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