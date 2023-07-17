Очолював одну з операцій у Криму у 2016 році, – екскерівник ГУР розповів про Буданова

Кирило Буданов не раз брав участь у складних операціях Головного управління розвідки. Стали відомі нові цікаві деталі про одну із таких операцій на території тимчасово окупованого Криму.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та ексочільник ГУР Валерій Кондратюк. Він пригадав, як відважно та серйозно Буданов та група під його керівництвом підійшли до виконання завдання.

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Героїзм українських розвідників

Ексочільник ГУР МО описує Кирила Буданова "справді мужньою людиною". Зокрема, він як оперативник, очолював одну з операцій ГУР 2016 року в Криму.

Людина (про Буданова – 24 Канал), яка розуміє, що йде і немає жодних гарантій, що повернеться. Взагалі людей складно мотивувати. Але він та його група були мотивовані віддати своє життя за Україну, – зазначив Валерій Кондратюк.

Зокрема, чоловіки у групі домовились між собою, що якщо хтось буде пораненим, то не має потрапити в полон живим. Якщо хтось загине, то людину не мали впізнати. Тому для цього мали вжити заходів, а саме – на обличчя мусили покласти гранату.

"Уявіть собі – ці люди віддані не лише нашій державі, але й віддані системі. Коли цей рейд відбувся, Путін зрозумів, що справді не контролює Україну. Не зважаючи на його спроби та корумповану еліту, є люди, які захищають і роблять неможливе", – наголосив Кондратюк.

Зверніть увагу! Валерій Кондратюк не уточив, в якій саме операції брав участь Буданов. Однак у серпні 2016 року відбувся Кримський рейд ГУР МО. Його метою стало виведення з ладу авіаційної та іншої військової техніки на території військового аеродрому у Джанкої.

Для операції була зібрала група з п'яти співробітників ГУР МО. Нею керував Кирило Буданов.

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Замахи на Буданова: що відомо