Європа нарешті усвідомлює загрозу гібридної війни Росії, – Буданов

Західні країни дедалі частіше стикаються з ворожими провокаціями, які виходять далеко за межі звичних інформаційних атак. Керівник Офісу президента України Кирило Буданов під час виступу на міжнародній конференції у Ризі заявив, що європейські держави нарешті починають усвідомлювати масштаб гібридної війни з боку Росії.

Як повідомляє видання Euronews, Кремль поступово переходить від інформаційних атак до диверсій на залізниці, аеродромах та оборонних підприємствах. За словами посадовця, країни Центральної Європи все чіткіше відчувають на собі наслідки цих дій.

Провокації Росії за межами Балтійського регіону

За словами Кирила Буданова, ворожий сценарій зазвичай починається зі спеціальних інформаційних операцій та пропаганди, після чого слідують серйозні інциденти на об'єктах критичної інфраструктури.

Наразі в Європі вже розслідують підпал оборонного підприємства в Естонії та виявлення дрона з вибухівкою в німецькому Лейпцигу, а міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль відкрито назвав це частиною тривалої дестабілізації з боку Москви.

Водночас Балтійські держави зберігають пильність і перебувають у постійному інформаційному обміні. Буданов наголосив, що жодна країна світу не має такого практичного воєнного досвіду, як Україна, і Київ готовий поділитися ним із європейськими партнерами.

Якщо ви не хочете мати справу з Росією – майте справу з нами. Досвід, який ми маємо, коштує дуже дорого з погляду крові та грошей. Тому бережіть свою кров і гроші та використовуйте наш досвід,

– підкреслив керівник Офісу президента.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, раніше Буданов оцінив вплив далекобійних ударів та розповів про новітні дрони-перехоплювачі. Окрім цього, експерти попереджали, що Росія веде гібридну війну проти НАТО, випробовуючи безпеку Європи зсередини.

До того ж, Росія відкрито погрожує ядеркою Литві через можливі зміни до конституції країни. Раніше подібні погрози звучали й у бік Києва – Москва нібито готова використати ядерну зброю проти об'єктів НАТО.