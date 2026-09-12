Переговорний процес щодо завершення війни вдалося "оживити": Буданов розкрив подробиці

Переговорний процес щодо завершення війни в Україні вдалося активізувати завдяки оновленню підходів до міжнародного діалогу. Про це повідомив Кирило Буданов під час щорічної зустрічі YES.

Слова керівника ОП передає видання Новини.LIVE.

Що каже Буданов про переговори?

Генерал-лейтенант зазначив, що американська сторона наразі не пропонує кардинально нових ідей. Попри це, робота над розв'язанням давніх проблем триває в оновленому форматі.

Ми шукаємо нові підходи до вирішення старих питань,

– висловився Буданов.

Попередження про загрозу російських ударів безпілотниками

Окрему увагу під час виступу було приділено ситуації з повітряними загрозами та систематичними обстрілами. Очільник розвідки зауважив, що противник продовжуватиме застосовувати безпілотники.

Це буде максимально жорстко,

– підкреслив глава ОП.

За його словами, регулярні атаки стали новою реальністю, у якій Україна бореться та шукає ефективні рішення. На запитання про те, коли українцям стане тихіше або легше жити, Кирило Буданов відповів: "Всі побачать".

Нагадаємо, що останніми днями обговорюється також питання можливого енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Володимир Зеленський наголосив, що Київ готовий відмовитися від ударів по Росії виключно в разі дзеркальних кроків з боку Москви.

Що ж стосується потенційної зустрічі лідерів держав, то Кремль наразі відкинув пропозиції президента України зустрітися з Путіним на саміті G20, зазначивши, що в Росії питання поїздки очільника Кремля на зустріч Групи двадцяти ще нібито навіть не обговорювалося.

Натомість Сергій Лавров зухвало запросив Зеленського до Москви, підкресливши, що це, мовляв, "величезний жест доброї волі з їхнього боку".