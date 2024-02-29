Серйозна проблема, – Буданов прокоментував витік інформації про контрнаступ

Осінній контрнаступ Україні пішов не за планом, тож не вдалося досягти значних успіхів. Очільник Головного управління розвідки розповів про одну із серйозних проблем.

Восени 2023 року Україна не змогла прорвати оборону росіян на Сході та Півдні. За словами українських посадовців, це пов'язана із браком допомоги, зброї, а також із витоком даних.

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Україна вживає заходів

Президент України Володимир Зеленський також заявляв ЗМІ, що плани контрнаступу України потрапили на стіл у Кремлі ще до його початку.

Буданов наголосив, що не буде говорити більше, ніж президент про витік розвідданих. За його словами, була інформація та докази, що про наші плани стало відомо Росії.

Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів,

– сказав головний розвідник України.

Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну