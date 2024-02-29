Серйозна проблема, – Буданов прокоментував витік інформації про контрнаступ
Джерело:CBS
Осінній контрнаступ Україні пішов не за планом, тож не вдалося досягти значних успіхів. Очільник Головного управління розвідки розповів про одну із серйозних проблем.
Восени 2023 року Україна не змогла прорвати оборону росіян на Сході та Півдні. За словами українських посадовців, це пов'язана із браком допомоги, зброї, а також із витоком даних.
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Україна вживає заходів
Президент України Володимир Зеленський також заявляв ЗМІ, що плани контрнаступу України потрапили на стіл у Кремлі ще до його початку.
Буданов наголосив, що не буде говорити більше, ніж президент про витік розвідданих. За його словами, була інформація та докази, що про наші плани стало відомо Росії.
Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів,
– сказав головний розвідник України.
Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну
- Україна не погодиться на "замороження" війни з Росією, адже це означатиме визнання окупації наших територій. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосивши, що цього ніколи не буде.
- За словами розвідника, росіяни були б раді "заморозити" усе, як є.
- Фактично, для них це означало б перемогу. Буданов наголосив, що саме тому цього ніколи не трапиться.