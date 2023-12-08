Є кілька прогнозів Буданова, що не здійснились: що на це вплинуло
Очільник ГУР МО Кирило Буданов прогнозував чимало подій щодо війни в України, деякі з яких справді збулись. Однак частини – досягнути не вдалось. На це є одна ключова причина.
Військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі 24 Каналу пояснив, що прогнози Буданова були правдивими з огляду на дані, які у нього були на певний час. Однак не реалізувалося й багато з очікувань.
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Чому деякі прогнози Буданова не справдились
Функціонал, який реалізовує Головне управління розвідки не варто недооцінювати. Тож недоречним є і закиди в бік очільника ГУР МО Кирила Буданова, мовляв, не усі його прогнози збулись.
Часто, зокрема, згадують за слова Буданова щодо заходу ЗСУ в Крим навесні 2023 року та закінчення війни до кінця 2023 року.
Очевидно, що нинішня війна – це війна ресурсів. Коли генерал Буданов робив відповідні заяви, то мав рацію, бо були певні розрахунки та очікування. Зокрема, щодо обсягів військово-технічної підтримки з боку наших партнерів,
– зауважив Владислав Селезньов.
Зрештою, зайти у Крим та Севастополь справді можна було б за умови, що Україна вчасно отримала б винищувачі F-16 та потужні далекобійні ракети. З їхньою допомогою можна було б знищити Керченський міст та більшість військових об'єктів окупантів на Кримському півострові.
До слова, дослідники знайшли щонайменше 232 таких ворожих об'єкти. Левова частина з них розташована в районі головної бази чорноморського флоту Росії.
"Дорікати Буданову не варто, бо він володіє максимумом інформації з доступної для українських Сил оборони. Він робить відповідні висновки, аналізуючи всі ці дані", – наголосив військовий експерт.
Журналісти проаналізували прогнози Кирила Буданова / "Слово і Діло"
Попри все Збройні Сили України надалі знищуватимуть усе вороже на нашій території. А в цьому їм безперечно допомагатиме Головне управління розвідки, Міністерство оборони України та все військово-політичне керівництво країни.
Важливе із прогнозів Кирила Буданова
- У жовтні 2022 року очільник ГУР МО Кирило Буданов прогнозував, що вже на кінець весни 2023 року ЗСУ зможуть зайти в Крим. Наприкінці серпня цьогоріч Буданов сам прокоментував, чому досягти цілі в зазначений термін не вдалося. За словами керівника ГУР, ми справді вибилися з графіка, однак продовжуємо йти вперед.
- 31 грудня 2022 року Кирило Буданов заявив, що хоч Росія виношу план втягнути Білорусь у війну, таких можливостей немає ні в Росії, ні в Білорусі. І справді, подібною ймовірністю хіба що лякали, однак відкрито Білорусь у війну таки не вступила.
- У лютому 2023 року Буданов наголосив, що Україна може закінчити війну до кінця 2023 року. Однак у жовтні 2023, очільник ГУР заявив, що, на жаль, через певні об'єктивні та суб'єктивні причини, Україна вибилась із цього графіку. Щодо причин Буданов не конкретизував, адже це є державною таємницею.