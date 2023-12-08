Є кілька прогнозів Буданова, що не здійснились: що на це вплинуло

Очільник ГУР МО Кирило Буданов прогнозував чимало подій щодо війни в України, деякі з яких справді збулись. Однак частини – досягнути не вдалось. На це є одна ключова причина.

Військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі 24 Каналу пояснив, що прогнози Буданова були правдивими з огляду на дані, які у нього були на певний час. Однак не реалізувалося й багато з очікувань.

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Чому деякі прогнози Буданова не справдились

Функціонал, який реалізовує Головне управління розвідки не варто недооцінювати. Тож недоречним є і закиди в бік очільника ГУР МО Кирила Буданова, мовляв, не усі його прогнози збулись.

Часто, зокрема, згадують за слова Буданова щодо заходу ЗСУ в Крим навесні 2023 року та закінчення війни до кінця 2023 року.

Очевидно, що нинішня війна – це війна ресурсів. Коли генерал Буданов робив відповідні заяви, то мав рацію, бо були певні розрахунки та очікування. Зокрема, щодо обсягів військово-технічної підтримки з боку наших партнерів,

– зауважив Владислав Селезньов.

Зрештою, зайти у Крим та Севастополь справді можна було б за умови, що Україна вчасно отримала б винищувачі F-16 та потужні далекобійні ракети. З їхньою допомогою можна було б знищити Керченський міст та більшість військових об'єктів окупантів на Кримському півострові.

До слова, дослідники знайшли щонайменше 232 таких ворожих об'єкти. Левова частина з них розташована в районі головної бази чорноморського флоту Росії.

"Дорікати Буданову не варто, бо він володіє максимумом інформації з доступної для українських Сил оборони. Він робить відповідні висновки, аналізуючи всі ці дані", – наголосив військовий експерт.

Журналісти проаналізували прогнози Кирила Буданова / "Слово і Діло"

Попри все Збройні Сили України надалі знищуватимуть усе вороже на нашій території. А в цьому їм безперечно допомагатиме Головне управління розвідки, Міністерство оборони України та все військово-політичне керівництво країни.

Важливе із прогнозів Кирила Буданова