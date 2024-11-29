Буданов відреагував на погрози Путіна щодо використання проти українців нових ракет
Росія продовжує використовувати вже відомі види озброєння. Керівник ГУР прокоментував нові погрози Кремля.
Кирило Буданов вважає, що такі заяви є спробою Росії перешкодити будь-яким крокам, спрямованим на завершення війни. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на BBC.
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Що сказав керівник ГУР про застосування Росією нових ракет
Буданов підкреслив, що Росія вже задіяла практично всі види озброєнь, які має у своєму арсеналі, зокрема підводні човни та стратегічну авіацію.
Водночас, за його словами, нічого принципово нового у цих ракетах немає.
Але повторюю ще раз: нічого принципово нового росіяни не продемонстрували,
– додав керівник ГУР.
Нещодавно Владімір Путін погрожував ударами ракетами "Орешник" по "центрах ухвалення рішень" у Києві, заявляючи про можливу атаку. Згодом керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко сказав, що російський президент намагався підняти ставки та посіяти паніку через інформаційний вплив.
Що відомо про останню міжконтинентальну ракету Росії "Орешник"
- Ракета "Орешник" є модифікацією старих технологій, схожих на міжконтинентальні балістичні ракети, а не новою гіперзвуковою зброєю, як заявляє Росія.
- Експерти вважають, що використання "Орешника" з конвенційними боєголовками є неефективним і дорогим, при цьому нові системи перехоплення можуть успішно протидіяти таким загрозам.
- Ракета базується на РС-26, яка ніколи не була прийнята на озброєння, і її дизайн зменшує дальність, видаляючи одну зі ступеней двигуна.
- Попри спроби подати "Орешник" як новітнє озброєння, він є лише комбінацією відомих технологій, а його ефективність і доцільність залишаються під сумнівом.