Голова ГУР Кирило Буданов прокоментував чотири моделі розвитку для України, змодельовані аналітиками JPMorgan Chase. За його словами, варто шукати власний шлях збереження державності.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в інтерв'ю для Наталії Мосейчук.

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Як Буданов прокоментував сценарії для України від JPMorgan?

Буданов розглянув кілька потенційних варіантів, у яких Україна може опинитися внаслідок війни з Росією.

Які сценарії він розглянув:

Перший сценарій – грузинський. У цьому випадку Україна залишається без стабільної західної підтримки, стикається з нестабільністю, євроінтеграція зривається, і країна поступово повертається під вплив Кремля.

У цьому випадку Україна залишається без стабільної західної підтримки, стикається з нестабільністю, євроінтеграція зривається, і країна поступово повертається під вплив Кремля. Другий сценарій – ізраїльський. Україна стає "фортецею" і проводить швидку військову модернізацію, отримує стабільну фінансову й політичну допомогу від партнерів, але без постійної присутності іноземних військ на своїй території.

Україна стає "фортецею" і проводить швидку військову модернізацію, отримує стабільну фінансову й політичну допомогу від партнерів, але без постійної присутності іноземних військ на своїй території. Третій сценарій – південнокорейський. Він не передбачає вступу до НАТО і повернення окупованих територій. Проте за умови розміщення союзних військ на території України і гарантій від США 80% країни може жити, розвиватися і мати певну безпеку для цих територій.

Він не передбачає вступу до НАТО і повернення окупованих територій. Проте за умови розміщення союзних військ на території України і гарантій від США 80% країни може жити, розвиватися і мати певну безпеку для цих територій. Четвертий сценарій – білоруський. Якщо Захід припиняє підтримку, а Україна змушена піддатися тиску Москви, країна опиняється у статусі васала Росії. У цьому випадку країна-агресорка виграє війну, Захід розколюється, а світовий порядок буде підірвано безповоротно.

Це сценарії розвитку подій, перш за все, це треба пам'ятати. Це не догма, це суто сценарії, варіанти,

– зазначив Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що головне питання полягає не в тому, який сценарій можливий, а в тому, чого прагне українське суспільство.

"Очевидно, що варіанти, як ви сказали, Білорусі та Грузії навряд чи задовольнять українське суспільство. Варіанти "ізраїлізації" або Південної Кореї – вони, мабуть, кращі, але знову ж таки питання дискусійне", – підкреслив він.

Також Буданов оцінив вірогідність появи нового Гельсінського договору або "Ялти", за результатом нинішніх подій.

У прямому сенсі, думаю, що саме зараз це поки що неможливо. У переносному – на жаль, думаю, що це може статися,

– заявив глава розвідки.

Він також додав, що питання в тому, хто саме братиме участь у цих потенційних переговорах і ухвалюватиме рішення.