Мені це все подобається, – Буданов висловився про замахи на його життя

На життя голови ГУР Кирила Буданова неодноразово намагалися вчинити замах. Проте, як зазначає розвідник, йому навіть подобається така увага до його персони.

Зокрема, у травні СБУ затримала двох полковників УДО, які планували замах на Володимира Зеленського, Василя Малюка, Кирила Буданова та інших високопосадовців. Щодо Буданова, то його збиралися вбити перед Великоднем.

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Замахи на життя Буданова

Відповідаючи на питання про останній замах Кирило Буданов зазначив, що сподівається та те, що він був не останній.

Мені це все подобається. Це означає, що ми свою роботу робимо правильно. От якщо я раптом їх цікавити перестану – оце буде проблема,

– каже голова ГУР.

Однак він не впевнений, що замовником останнього замаху був заступник керівника ФСБ Сергій Корольов. Очільник розвідки каже, що той більше по фінансово-економічних питаннях. Загалом у російських структурах багато хто намагався і намагається вбити Буданова, з різних напрямків – проте ефективність нульова.

Раніше Кирило Буданов розповідав, що жодним чином не реагує на російські фейки про власну "смерть". Він вважає, що такі повідомлення пророкують йому довге життя. Буданов не використовує соцмережі, але має доступ до необхідної інформації як розвідник.