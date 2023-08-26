Маємо власний супутник: Буданов розповів, як ГУР "шпигує" за ворогом з космосу
Джерело:"Радіо Свобода"
Останніми днями суспільство почуло про кілька успішних спецоперацій від ГУР. Глава Кирило Буданов розповів, як структура, яку він очолює, отримує необхідну інформацію.
На День Незалежності українські розвідники провели спецоперацію в Криму, завдавши ворогові значних втрат. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як працює його управління.
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Стежать за ворогом із космосу
За словами Буданова, жодне управління розвідки не здатне працювати без космічної розвідки. Українське – не виняток. Воно отримує свої супутникові дані, що допомагають слідкувати за ворогом.
Буданов визнав, що у ГУР є свій власний супутник. Крім того, вони мають особистий доступ до різних космічних апаратів. Розвідники аналізують інформацію, як отриману з власних джерел, так отриману і від союзників.
У нас немає проблем з космічною розвідкою. Є проблеми у швидкості отримання інформації. Це технічний процес. Швидко буває тільки – у фільмах і кількох державах світу,
– наголосив розвідник
Буданов наголосив, що подивитися, що зараз відбувається у тій чи іншій місцевості, для нашої розвідки не проблема. Це можна зробити із затримкою у годину.
ГУР "наводить галас" в Криму
- 24 серпня бійці підрозділу ГУР "Артан" висадилися поблизу населених пунктів Оленівка та Маяк, що у Криму. Вони вступили у бій з окупантами. Нашим захисникам вдалося ліквідувати як особовий склад ворога, так і його техніку, не зазнавши при цьому втрат.
- 26 серпня ГУР оприлюднило радіоперехоплення розмов окупантів у Криму. Вони стривожено повідомляли про чергову висадку українського десанту поблизу озера Донузлав, що у західній частині півострова.
- 23 серпня у ГУР МО підтвердили, що унаслідок успішної атаки на півострові було знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
- 9 серпня українська розвідка виманила російський літак Мі-8 з екіпажем та "приземлила" його на Полтавщині.