Ми не маємо жодного факту, який підтверджує загибель Пригожина, – Буданов

У ГУР МО досі не можуть підтвердити загибель ватажка бойовиків "Вагнера" Євгєнія Пригожина в авіакатастрофі, що сталася у серпні в Росії. Однак у розвідці відзначають позитивний вплив подій довкола Пригожина.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що розвідка досі не має жодного факту, який би підтвердив загибель Пригожина. Водночас раніше у розвідці підтверджували загибель засновника ПВК "Вагнера" Дмітрія Уткіна та ще деяких пасажирів.

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Загибель Пригожина спровокувала послаблення всередині "Вагнера"

За словами Буданов, ймовірна загибель Пригожина спровокувала послаблення всередині ПВК.

А як вплинуло те, що показали? Ну, цілком зрозуміле певне послаблення всередині ПВК відбулося. Для нас це добре, чого тут приховувати. "Вагнер" був дуже серйозним супротивником, коли діяв саме як ПВК,

– сказав він.

Зрештою Буданов нагадав свої слова, що після виходу вагнерівців з Бахмута ПВК "Вагнера" більше не буде в Україні.

"Але ви маєте пам'ятати, що коли вони почали вихід з Бахмуту, я ж сказав, що більше ми їх як ПВК "Вагнер" в Україні не побачимо. Зрештою, ви можете це побачити зараз", – зазначив глава розвідки.

Діяльність "Вагнера" була єдиним успіхом Росії з літа 2022 року

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, коментуючи ймовірну загибель Пригожина, в інтерв'ю УП сказав, що ніхто не може підтвердити цю інформацію.

Водночас він зазначив, що останні події довкола Пригожина мали дуже суттєвий вплив на структуру ПВК у Росії та на завершення діяльності "Вагнера" на території України.

Скібіцький наголосив, що вагнерівців були виведені з України та здали озброєння.

Генерал-майор додав, що, за оцінкою ГУР, єдиним успіхом росіян з літа 2022 року була діяльність "Вагнера", зокрема в Бахмуті.

Чи живий адмірал Соколов

22 вересня Україна завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. У ССО повідомили, що внаслідок ракетного удару загинув командувач ЧФ РФ Віктор Соколов.

Після цього російські пропагандисти кілька разів публікували відео, що адмірал нібито живий. Інформацію про те, чи живий Соколов, прокоментував Вадим Скібіцький.

Якщо він (Соколов – 24 Канал) буде продовжувати роботу, то ми побачимо,

– сказав він.

Представник ГУР МО звертає увагу на те, що внаслідок удару по штабу було завдано суттєвого вплину на його діяльність.

Скібіцький погоджується, що командувач ЧФ РФ – це важлива ціль, однак унаслідок удару по штабу було знищено багато інших офіцерів, які виконували інші важливі завдання, зокрема відстеження ситуації та планування операцій.

Відтак, як сказав генерал-майор, при виборі цілі важливим є знищення критичних об'єктів та елементів, які дозволяють вести та планувати бойові дії.

Щодо Соколова, то Скібіцький ні підтвердив, ні спростував те, що адмірал загинув або залишився живим.

"Якщо людина жива, вона себе проявить. Ми будемо відслідковувати подальше і переміщення, і активність цього командувача або інших офіцерів ЧФ", – резюмував він.