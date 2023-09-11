Без цього конфлікт триватиме все життя, – Буданов назвав єдиний варіант закінчення війни

Війна в Україні триває вже півтора року. Керівник української розвідки назвав сценарій за яким вона може закінчитися.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час обговорення на "Ялтинській Європейській Стратегії" прокоментував завершення війни в Україні. Також він назвав єдиний можливий варіант.

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Україні потрібне повернення кордонів 1991 року

Кирило Буданов висловив свою особисту позицію щодо завершення війни. Водночас він зазначив, що іншого варіанту розвитку подій просто не існує.

Щодо моєї особистої позиції – це повернення до адмінкордонів 1991 року. Нічого тут змінитись не може, інакшого варіанту завершення цієї війни не існує. Без цього конфлікт буде в тій чи іншій формі все життя,

– сказав Буданов.

За його словами, щоб це зупинити, потрібно повернутися до визнаних світом кордонів і до світопорядку, який вибудовувався дуже багато років.

Буданов не вважає, що війна буде тривалою