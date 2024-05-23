Не тільки бере участь: Буданов розповів, як може спостерігати за перебігом бойових операцій
Глава української розвідки Кирило Буданов час від часу безпосередньо бере участь в операціях на фронті. В усіх інших випадках генерал спостерігає за перебігом усіх заходів в онлайн-режимі.
Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України розповів під час пресконференції "Війна технології". Буданов наголосив, що за нинішніх технологій перегляд за перебігом всіх операцій можливий, передає 24 Канал.
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Буданов розповів, як слідкує за бойовими операціями ГУР
Український генерал зазначив, що, якщо він безпосередньо не зможе взяти участь в операції, то йому на монітор виведуть трансляцію в робочий кабінет, що робить трошки легшим керування процесом.
Я буду спостерігати в онлайн, коли перебуваю на пункті керування. На щастя, це теж технологічне досягнення, що можна перебувати будь-де і в принципі відстежувати проведення цих заходів,
– сказав Буданов.
Глава української розвідки зауважив, що в моменти коли йшли на дно і російські великі десантні кораблі, ракетні кораблі, кораблі охорони, він бачив це безпосередньо. Тобто прямо в онлайні.
"І це точно такі моменти, які запам'ятовуються на все життя. Не кожен може побачити (ці відео – 24 Канал), але це красиво", – наголосив генерал.
Глава ГУР брав участь в операціях на фронті
- Представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Кирило Буданов регулярно бере безпосередню участь у операціях спецпризначенців ГУР МО на фронті. Одна з таких операцій була після наступу ворога на півночі Харківської області.
- Юсов також наголосив, що ГУР пощастило з командиром. Адже той безпосередньо бере участь в подіях, операціях і заходах близько до "нуля".
- Представник ГУР МО також зауважив, що така участь Буданова в операціях полягає не лише для того, щоб просто взяти участь заради участі. А це важлива складова для підняття морально-психологічної мотивації бійців.
- Варто зазначити, що після початку наступу ворога у Харківській області Кирило Буданов розповідав в етері національного марафону про ситуацію в прикордонній зоні та прилеглих регіонах наживо з командного пункту на півночі Харківської області.