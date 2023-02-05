Буданов стане новим міністром оборони України, – Арахамія
Джерело:Давид Арахамія
Генерал-майор Кирило Буданов, який зараз є начальником ГУР, очолить Міністерство оборони. Кого розглядають на його місце поки що невідомо.
Чутки про те, що у Міністерстві оборони плануються кадрові зміни, офіційно підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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Верховна Рада голосуватиме на найближчому засіданні
Напередодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що на посаду очільника Міноборони винесуть кандидатуру начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу,
– сказав Давид Арахамія.
Він наголосив, що "війна диктує кадрову політику". Арахамія пояснив, що "час і обставини потребують посилення та перегрупування". Ворог готується наступати, тож силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики.
Тим часом, за даними журналістів, Буданов не хоче йти з розвідки. Проте терміново шукає, хто міг би очолити ГУР МО замість нього, оскільки часу думати немає.
Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає,
– повідомило джерело серед силовиків.
Інші кадрові зміни
- Олексія Резнікова у рамках уряду переведуть на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
- Міністром внутрішніх справ стане Ігор Клименко.
- Також Верховна Рада розгляне призначення Василя Малюка на посаду очільника СБУ.
Резніков пообіцяв підтримати наступника
5 лютого під час пресконференції Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку. Він нагадав, що рішення щодо його звільнення ухвалює Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Адже саме він подає на призначення міністра оборони, а Верховна Рада призначає.
При цьому він додав, що у випадку звільнення він підтримає наступника й надасть йому поради та консультації. А також персонально представить міністрам оборони, з якими комунікує особисто.