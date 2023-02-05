Буданов стане новим міністром оборони України, – Арахамія

Генерал-майор Кирило Буданов, який зараз є начальником ГУР, очолить Міністерство оборони. Кого розглядають на його місце поки що невідомо.

Чутки про те, що у Міністерстві оборони плануються кадрові зміни, офіційно підтвердив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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Верховна Рада голосуватиме на найближчому засіданні

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що на посаду очільника Міноборони винесуть кандидатуру начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що абсолютно логічно для воєнного часу,

– сказав Давид Арахамія.

Він наголосив, що "війна диктує кадрову політику". Арахамія пояснив, що "час і обставини потребують посилення та перегрупування". Ворог готується наступати, тож силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики.

Тим часом, за даними журналістів, Буданов не хоче йти з розвідки. Проте терміново шукає, хто міг би очолити ГУР МО замість нього, оскільки часу думати немає.

Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає,

– повідомило джерело серед силовиків.

Інші кадрові зміни

Олексія Резнікова у рамках уряду переведуть на посаду Міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Міністром внутрішніх справ стане Ігор Клименко.

Також Верховна Рада розгляне призначення Василя Малюка на посаду очільника СБУ.

Резніков пообіцяв підтримати наступника

Міністра оборони України призначає Верховна Рада України за поданням Президента України. Натомість інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України.

5 лютого під час пресконференції Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку. Він нагадав, що рішення щодо його звільнення ухвалює Верховний Головнокомандувач і президент України Володимир Зеленський. Адже саме він подає на призначення міністра оборони, а Верховна Рада призначає.

При цьому він додав, що у випадку звільнення він підтримає наступника й надасть йому поради та консультації. А також персонально представить міністрам оборони, з якими комунікує особисто.