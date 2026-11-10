Буданов уже прибув в ОАЕ

Українська делегація прибула до Абу-Дабі. Кирило Буданов опублікував фото зі столиці ОАЕ.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов зробив допис у соцмережі перед початком тристоронніх переговорів.

Що написав Буданов?

Довга дорога, попереду багато складної роботи, але головне – потрібні конкретні результати,

– йдеться у пості керівника ОП.

Він опублікував фото, на якому позує разом з іншими членами української делегації – своїм першим заступником Сергієм Кислицею та заступником начальника ГУР МО Вадимом Скібіцьким.

Кислиця, Буданов і Скібіцький прибули в Абу-Дабі / Фото з соцмережі керівника ОП

Нагадаємо, українську делегацію на переговорах в ОАЕ очолює голова СЗР Рустем Умєров. Також до складу команди увійшли глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та колишній начальник Генштабу Андрій Гнатов.

За повідомленнями російської сторони, тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі мають розпочатися о 09:50 за київським часом.

За даними ЗМІ, на переговорах обговорять два ключові питання.

Перше – гарантії безпеки для України після війни. Зокрема, США обговорювали з Росією угоду, яка передбачає захист України за принципом статей 4 і 5 НАТО.

Друге – території. Під час закритих контактів Україна та Росія демонстрували певну готовність до компромісів.