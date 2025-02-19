Вистоїмо, – Буданов опублікував оптимістичний допис

На тлі суперечливих заяв президента США Дональда Трампа очільник ГУР опублікував допис. Він короткий та дуже лаконічний.

Кирило Буданов опублікував оптимістичний допис. Про це пише 24 Канал із посиланням на його повідомлення.

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Україна вистоїть

18 лютого відбулись перемовини між делегаціями США та Росії. Після цього Дональд Трамп зробив кілька суперечливих заяв про необхідність припинення війни в Україні. Наприклад, він заявив, що чинний президент нашої держави Володимир Зеленський має всього 4% підтримки серед населення.

Також Трамп вважає, що Росія може "дуже швидко" знищити українські міста. Зокрема, і столицю.

Такий підхід США до України сприяє поширенню песимістичних настроїв у суспільстві та зневіри у власних силах. Начальник ГУР вирішив підтримки українців.

Вистоїмо,

– написав він.

Дональд Трамп ще до вступу на посаду президента США обіцяв швидко закінчити війну, проте він не окреслював умови. Спершу він говорив про 24 години, проте згодом риторика змінилась і він вже заявляв, що йому знадобляться кілька місяців.