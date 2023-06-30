Ми однаково це зробимо: Буданов розповів, чи вірить у деокупацію всіх територій у 2023 році
Джерело:The Drive
Глава ГУР Кирило Буданов відомий своїми точними прогнозами щодо подій в Україні. Він неодноразово заявляв, що наша держава у 2023 році поверне свої кордони 1991-го року.
Під час одного з нещодавніх інтерв'ю журналіст запитав у Буданова, чи той досі вірить у деокупацію українських територій у цьому році. Глава ГУР запевнив його, що позиція України залишається незмінною.
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Чи вірить Буданов у деокупацію територій у 2023 році
Наша позиція незмінна в тому, що ми все одно вийдемо на адміністративні кордони України станом на 1991 рік,
– підкреслив Буданов.
На уточнювальне запитання журналіста, чи це станеться саме цього року, керівник розвідки відповів, що військове керівництво зробить все для того, аби виконати план.
Однак Буданов додав, що у таких питаннях "тільки Бог може дати гарантії".
Ми ж додамо, що наші воїни щодня наближають перемогу України, знищуючи ворога та просуваючись вглиб фронту.
Просування ЗСУ: головне
Речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що наші захисники наполегливо рухаються до звільнення Мелітополя та Бердянська, що в Запорізькій області.
Як наголосив спікер, ЗСУ мали частковий успіх на таких напрямках:
- Левадне – Приютне;
- Мала Токмачка – Очеретувате;
- Привілля – Залізнянське.
Також наші воїни продовжують тиснути на загарбника на флангах поблизу Бахмута в Донецькій області.
Крім того, Валерій Залужний підмітив, що Сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті та просуваються вперед.