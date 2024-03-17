Чому росіяни так і не почали протестувати після початку повномасштабної війни: у ГУР пояснили
Російські загарбники продовжують втрачати особовий склад у спробах захопити хоча б клаптик української землі. У ГУР пояснили, чому навіть втрати серед ворожої армії не спричинили жодної внутрішньої боротьби у країні агресорці.
Щодо ймовірного "сплеску" масових заворушень у Росії через повномасштабну війну в Україні говорила певна кількість експертів. Про це в етері телемарафону розповів глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
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Чому у Росії не було внутрішньої боротьби
Ще на початку повномасштабної війни у суспільстві вирували обговорення щодо того, що коли до країни-агресорки "повезуть цинкові труни", тоді росіяни отямляться та, можливо, усвідомлять жахіття, у які їх втягнув Кремль.
Однак очільник української розвідки заявив, що до обговорень, які стосувалися можливих заворушень у Росії через повномасштабне вторгнення до України, він ставився надзвичайно обережно. Така ж тенденція зберігається і зараз.
За його словами, жодного опору від громадян країни-агресорки не було через дві головних причини.
Перша – моральна, Росія це реально країна рабів. А друга це те, про що я вам казав, на цьому всі заробляють зараз. Немає іншої роботи окрім як йти в збройні сили для більшості росіян,
– заявив Буданов.
Він також додав, що насправді це "реальність" сучасної Росії.
Буданов виступив перед російськими добровольцями: основне
- Глава ГУР МО Кирило Буданов виступив на Форумі підтримки російських добровольців. Там перебували зокрема бійці легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону. Очільник ГУР зазначив, що у майбутньому опозиційних організацій буде тільки більше.
- За його словами, добровольці у співпраці з опозиційними політиками ведуть справедливу боротьбу за нову Росію, яка "звільниться від мороку тоталітаризму та самоізоляціонізму, у який всіх росіян кинув фашистський режим Путіна".
- Він додав, що під час цієї військової операції береться під контроль низка прикордонних населених пунктів, а також завдаються удари виключно по військовій інфраструктурі військ диктатора Владіміра Путіна.
- Буданов заявив, що 13 – 18 березня на території Бєлгородської та Курської областей громадяни Росії ухвалили рішення звільнити свою країну "від старої людини та її поплічників".