Чому росіяни так і не почали протестувати після початку повномасштабної війни: у ГУР пояснили

Російські загарбники продовжують втрачати особовий склад у спробах захопити хоча б клаптик української землі. У ГУР пояснили, чому навіть втрати серед ворожої армії не спричинили жодної внутрішньої боротьби у країні агресорці.

Щодо ймовірного "сплеску" масових заворушень у Росії через повномасштабну війну в Україні говорила певна кількість експертів. Про це в етері телемарафону розповів глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Дивіться також "Шахеди" залетіли на Захід: на Київщині працювала ППО, на Дніпропетровщині збили БпЛА

Чому у Росії не було внутрішньої боротьби

Ще на початку повномасштабної війни у суспільстві вирували обговорення щодо того, що коли до країни-агресорки "повезуть цинкові труни", тоді росіяни отямляться та, можливо, усвідомлять жахіття, у які їх втягнув Кремль.

Однак очільник української розвідки заявив, що до обговорень, які стосувалися можливих заворушень у Росії через повномасштабне вторгнення до України, він ставився надзвичайно обережно. Така ж тенденція зберігається і зараз.

За його словами, жодного опору від громадян країни-агресорки не було через дві головних причини.

Перша – моральна, Росія це реально країна рабів. А друга це те, про що я вам казав, на цьому всі заробляють зараз. Немає іншої роботи окрім як йти в збройні сили для більшості росіян,

– заявив Буданов.

Він також додав, що насправді це "реальність" сучасної Росії.

Буданов виступив перед російськими добровольцями: основне