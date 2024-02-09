Кирилу Буданову теж присвоїли Героя України

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України начальнику української розвідки Кирилу Буданову.

Відповідний указ № 57/2024 глава держави підписав 8 лютого, текст документа опубліковано на сайті Офісу президента. Разом із присвоєнням звання очільнику ГУР вручать орден "Золота Зірка".

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У документі зазначено, що Буданов отримає золоту зірку за "особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Буданову Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту" – йдеться в указі.

. Це найвища державна нагорода в Україні, якою відзначають за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. За здійснення визначного геройського вчинку Героєві України вручають орден "Золота Зірка", за надзвичайні трудові досягнення — орден Держави.

Також звання Героя України отримав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, якого учора звільнили. До слова, ЗМІ писали, що Буданов може замінити Залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ. Однак, цього не сталось. Новим головнокмандувачем став Олександр Сирський.

Факти з біографії Буданова

З весни 2014 року Буданов брав участь у бойових діях. Має кілька поранень, одне з яких тяжке.

6 – 8 серпня 2016 року провів спецоперацію у місті Армянську на тимчасово окупованій території Криму.

З 2018 до 2020 року – був на спеціальній роботі.

У 2020 році став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником ГУР МО.

У 2021 році отримав військове звання бригадного генерала.

У 2022 році – військове звання генерал-майор.

Повну біографію Кирила Буданова – читайте за посиланням.