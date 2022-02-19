Будапештський меморандум не має юридичних зобов'язань, – у Німеччині відповіли Зеленському

Під час Мюнхенської конференції президент Зеленськийзаявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН. У Німеччині кажуть, що цей документ не має юридичних зобов'язань.

Про це повідомила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в ефірі одного з українських каналів, інформує 24 канал. Вона зазначила, що зараз потрібно пробувати все, аби уникнути війни.

До теми Зеленський заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН

Будапештський меморандум – це формат без юридичних зобов'язань, – пані посол

Будапештський меморандум – це, дійсно, формат без юридичних зобов'язань в рамках міжнародного права. Але я думаю, що зараз треба пробувати все, щоб уникнути війни,

– розповіла Фельдгузен.

Пані посол зазначила, що шанс до дипломатичного врегулювання залишається, адже за ці місяці президент США Джо Байден говорив з президентом Росії Володимиром Путіним частіше, ніж попередні глави держав за 10 років.

Фельдгузен запевнила, що вона не відкидає пропозицію Зеленського щодо скликання держав-гарантів меморандуму. Можливо, саме цей варіант допоможе.

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Що запропонував Зеленський на Мюнхенській конференції:

Президент Зеленський 19 лютого виступив на Мюнхенській безпековій конференції.

Глава держави наголосив, що Україна – прагне миру, проте готова оборонятись.

Президент повідомив, що Україна протягом 8 років виконувала роль щита для Заходу проти Росії.

Україна також вчетверте буде скликати Будапештський меморандум.

Дивіться виступ Зеленського на Мюнхенській конференції: