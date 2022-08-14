росія вчинить ще багато вбивств, перш ніж це визнають геноцидом, – політтехнолог

росіяни скоїли багато жахливих злочинів проти українців. Усі країни Заходу повинні визнати війну в Україні геноцидом українського народу.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, поки путін при владі, він не зупиниться ні перед чим.

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"росія вчинить ще велику кількість злочинів"

Шейтельман зазначив, що у деяких країнах вже усвідомили цей факт і на рівні парламентів визнали російське вторгнення в Україну геноцидом українського народу.

Якби й інші країни Заходу зробили так само, то для росії був би введений відповідний статус. Однак, на жаль, росія вчинить ще велику кількість злочинів, щоб це оголосили геноцидом,

– зазначив політтехнолог.

Він нагадав, що протягом останніх десятиліть були кілька випадків, коли світова спільнота визнавала злочини проти народу геноцидом.

"Ми знаємо межу терпіння світу"

Зокрема, мова про Руанду, де у 1994 році лідери з народності хуту розпочали методичне винищення представників народу тутсі. Тоді за 14 тижнів загинули понад 800 тисяч людей.

Це майже 1 мільйон загиблих. А сьогодні у війні росії проти України, якщо взяти у сумі вбитих і їхніх, і наших військових, і наших цивільних, то вже отримаємо цифру понад 100 тисяч людей. Ми знаємо межу терпіння світу. На жаль, кількість загиблих буде збільшуватися,

– наголосив Шейтельман.

Він додав, що потрібно вірити у ЗСУ і швидку перемогу у цій війні.

"Однак якщо цього не станеться, то Захід не зупиниться в потоці санкцій, які буде впроваджувати проти росії", – сказав політтехнолог.

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