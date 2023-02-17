Ресурс в'язнів не безмежний: чи зростуть темпи вербування зеків міноборони Росії

ПВК "Вагнер" не буде більше вербувати російських в’язнів. Тепер забирати зеків на війну може міністерство оборони країни-агресорки. Та не факт, що ув’язнені підуть помирати на фронт більш охоче.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він зазначив, що всіх, хто активно хотів воювати, вже забрала на війну ПВК "Вагнер".

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Ресурс ув’язнених не безмежний. Зараз менше охочих, тому що їх не так лякали стратою, а скільки кількістю втрат,

– розказав журналіст.

За словами Накі, значна кількість зеків гине, при цьому, залишаються ще й поранені.

"У зеків дивне співвідношення, тому що їх реально використовували. Навіть не як гарматне м’ясо. Його хоч якось прикривають, а їх – нічим не прикривали", – сказав він.

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Майкл Накі переконаний, що міністерство оборони Росії буде продовжувати користуватися ув’язненими.

"У міністерства оборони там інші умови служби й пропонувати вони можуть інші речі. Ми про це поки мало знаємо", – додав він.

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