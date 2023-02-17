Ресурс в'язнів не безмежний: чи зростуть темпи вербування зеків міноборони Росії
ПВК "Вагнер" не буде більше вербувати російських в’язнів. Тепер забирати зеків на війну може міністерство оборони країни-агресорки. Та не факт, що ув’язнені підуть помирати на фронт більш охоче.
Про це у коментарі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він зазначив, що всіх, хто активно хотів воювати, вже забрала на війну ПВК "Вагнер".
Дивіться також Авіаналіт чи масований ракетний обстріл: що чекати від Росії 24 лютого
Ресурс ув’язнених не безмежний. Зараз менше охочих, тому що їх не так лякали стратою, а скільки кількістю втрат,
– розказав журналіст.
За словами Накі, значна кількість зеків гине, при цьому, залишаються ще й поранені.
"У зеків дивне співвідношення, тому що їх реально використовували. Навіть не як гарматне м’ясо. Його хоч якось прикривають, а їх – нічим не прикривали", – сказав він.
Російський опозиційний журналіст розказав, чи зростуть темпи вербування в'язнів у Росії: дивіться відео
Майкл Накі переконаний, що міністерство оборони Росії буде продовжувати користуватися ув’язненими.
"У міністерства оборони там інші умови служби й пропонувати вони можуть інші речі. Ми про це поки мало знаємо", – додав він.
ПВК "Вагнер": останні новини
- Євгєній Пригожин більше не буде вербувати зеків. Тепер цим займатиметься міноборони Росії. Ймовірно, Пригожин всіх залякав і його "виперли". Таку думку висловив російський політолог і політтехнолог Аббас Галлямов.
- Найманці ПВК "Вагнер" записали відео, де показали відео із десятками трупів окупантів. Жаліються, що їм обрізали постачання і тепер вони втрачають своїх людей сотнями.
- Ватажок вагнерівців Пригожин визнав, що Бахмут не можна взяти найближчим часом. Тепер найманців перекидають на Запоріжжя. Тож нині треба очікувати провокацій в Гуляйполі та Оріхові.