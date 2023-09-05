Непроста процедура: у Раді розповіли, чи буде масова екстрадиція ухилянтів з-за кордону

У Верховній Раді розповіли, що екстрадиціях українських чоловіків-ухилянтів з-за кордону – це складна процедура. Водночас у Раді роздумують, як зробити процедуру "більш гнучкою".

Масової екстрадиції чоловіків-ухилянтів до України з-за кордону не буде. Депутат, член комітету Ради нацбезпеки й оборони Федір Веніславський, пояснив, що з точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає.

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Українцям, які незаконно втекли, можуть заочно повідомити про підозру

Представник президента у парламенті пояснив, що кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер.

Відповідно, з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції,

– сказав він.

Веніславський підкреслив, що це непроста процедура й рішення може бути оскаржено в суді країни, з якої може відбуватися екстрадиція. Водночас представник президента сказав, що в Раді будуть думати, як зробити процедуру гнучкішою.

"Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних – це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій", – каже депутат.

Як ухилянти тікають з України

Веніславський навів три основні способи незаконного перетину кордону. Мовиться про:

перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску,

перетин кордону в сховку,

використання підроблених документів.

Як каже депутат, найбільш масовий характер має використання підроблених документів, які дозволили людині виїхати за межі країни.

Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи – вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон,

– сказав він.

Водночас Веніславський пояснює, що з точки зору підроблених документів – "це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував".

"Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами – це є злочином для уникнення виконання конституційних обов'язків", – наголошує представник президента

За його словами, ці дії потребують реєстрації кримінальних проваджень, встановлення таких фактів – компетенція правоохоронних органів.

Він додав, що після реєстрації провадження мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону, а після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру, далі можуть бути задіяні правила екстрадиції.

Екстрадиція ухилянтів: контекст