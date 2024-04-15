"Буде катастрофічно важко": Буданов розповів, коли окупанти активізуються

Російські загарбники не полишають спроб захопити хоча б клаптик української землі. Однак наразі вони ще й планують новий наступ.

Окупанти планують активізацію бойових дій на кінець травня – початок червня. Про це в інтерв'ю німецьким ЗМІ сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов.

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"Без допомоги буде катастрофічно важко"

Як наголосив Буданов, росіяни планують посилити свій наступ вже незабаром, а саме з кінця травня по початок червня. Глава української розвідки розповів, що Збройні Сили України будуть відносно добре підготовлені до цього. Однак наразі невідомо, що буде далі.

Без допомоги нам буде катастрофічно важко. Але, по-перше, ця допомога надходить, хоча й не в достатній кількості. А по-друге, вона буде рухатися вперед,

– наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наразі ворог зосереджує зусилля на прориві нашої оборони західніше Бахмута, виході до каналу Сіверський Донець – Донбас, заволодінні населеним пунктом Часів Яр, створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Новий наступ росіян: що про це пишуть іноземні ЗМІ

У статті BBC колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії Річард Берронс і старший науковий співробітник аналітичного центру Whitehall в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг назвали три можливі напрямки російського наступу. Це Харків, Донбас і Запоріжжя.

Водночас у Financial Times назвали чотири напрямки, додавши ще Херсонську область. Там вважають, що Росія може піти у наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях, а ще спробувати штурмувати Харків або поновити спроби захопити Київ. Але перспективи оперативного прориву називають невеликими.

У виданні думають, що й Україна не піде в контрнаступ цього року, бо вдається до активної оборони: утримує лінії оборони, шукає в росіян слабкі місця та цілить по глибокому тилу окупантів. Журналісти говорять, що у 2025 році наша держава матиме більше шансів відбити захоплені землі, тож і готується до цього.