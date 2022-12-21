Сі Цзіньпін не хоче сваритися: чи може Китай дати більше зброї Росії

Російську війну проти України засудила більшість цивілізованих країн. Китай не засуджував війну прямо і не закликав Росію припинити геноцид. Хоч його і прийнято вважати союзником Росії, країна навряд чи зацікавлена втрачати свої досягнення.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Китай не буде надавати Росії військову допомогу, бо не хоче псувати економічні відносини із партнерами на Заході, а свою політику КНР вибудовує на принципах прагматизму.

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Прагматизм по-китайськи

Геннадій Гудков розповів, що Китай, як і Росія – авторитарна країна, де відбувається узурпація влади й невідомо чим може закінчитися цей процес. Однак попри схожість політичної ситуації, Китай зараз не зацікавлений у руйнації компромісу у світі, який було досягнуто.

Китаю зараз зовсім непотрібно руйнувати той мир, той компроміс, якого було досягнуто за останній дуже не легкий час. Подивіться скільки з Китаю пішло компаній, скільки вивели капіталу, які проблеми були з митом і так далі,

– зауважив Геннадій Гудков.

На думку опозиціонера, Китай був вимушений визнати пріоритет США та їх союзників у світі. Він хоч і зробив це неохоче, але тепер його сприймають, як нормального партнера, з яким можна будувати відносини.

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"Я не думаю, що Китай відмовиться від цього активу, від цих досягнень заради якогось Путіна, який по-ідіотськи вліз в цю війну, ще й програє її та перебуває в положенні світового вигнанця",

– зазначив Гудков.

Сі Цзіньпін, за словами політика, не хоче ні з ким сваритися і також бути вигнанцем, тому не збирається вибудовувати з Путіним якісь довготривалі відносини, а можливо й навіть зацікавлений, щоб Росія не була серйозною країною, щоб мати свої вигоди.

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