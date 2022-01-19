Буде консолідована позиція, – Каспаров припустив, чи допоможе Захід Україні у разі наступу

Володимир Путін нарощує війська біля кордону України та може піти у наступ. Однак на такі дії буде консолідована реакція Заходу.

Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив російський опозиціонер Гаррі Каспаров. Втім, є багато факторів, які змушують обережно оцінювати ймовірну поведінку Заходу.

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За словами Каспарова, немає сумніву, що у разі нападу Росії на Україну буде максимально жорстка відповідь з боку Великої Британії. Такою ж буде й реакція США.

Однак наразі ще важко говорити про позицію Німеччини та Франції.

Думаю, що буде консолідована позиція західного істеблішменту. Безумовно, будуть постачання озброєння та найжорсткіші санкції, навіть якщо вони поки не існують на папері,

– заявив опозиціонер.

Втім, на думку Каспарова, відповідні кроки варто зафіксувати документально вже зараз, аби Путін розумів, що йому загрожує у випадку повномасштабної агресії.

"Колективний Захід переможе завжди. Я вірю у перемогу демократії. Однак питання не в тому, чи переможе демократія й Захід, а в тому – якою ціною", – додав Каспаров.

Цікаво Це вузьке коло, – Каспаров припустив, хто ухвалює рішення про наступ на Україну

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