Чому операція зі звільнення Луганщини не буде швидкою

Після блискавичного звільнення Харківщини та Херсонщини від Збройних Сил всі очікують успіхів на Луганському напрямку. Однак, за словами Череватого, операція швидкою не буде.

Хоча на Луганщині ініціатива вже на боці української армії, однак загарбники так просто не поступляться цими територіями. Росіяни закріпились на східних теренах завдяки бойовикам з так званої "ЛНР", – про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телемарафону.

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Росіяни перекинули угрупування з Харківщини

За словами, Череватого, окрім вояків з квазіреспубліки, путінським солдатам на Луганщині допомагають підрозділи, які втекли у вересні з Харківської області та з Лиману, що на Донеччині.

У ворога там було утворення – так зване "ЛНР", – яке він використовував як плацдарм для підготовки нападу на нас, зокрема створивши корпус "народної міліції ЛНР". Він під керівництвом російських офіцерів готувався до війни постійно – тренувався, ще коли була Операція об'єднаних сил,

– сказав речник.

Також він запевнив, що окупанти на Сході нашої держави мають добре підготовлене інженерне забезпечення.

Збройні Сили не йтимуть у лобові атаки

Через ризики та, очевидно, можливі великі втрати – українська армія на Луганському напрямку не йтиме у лобові атаки. Поки наші підрозділи атакують ворога високоточними ударами, а потім оперативно переходять до контратак.

Ми максимально їх вражаємо спочатку вогнем, зокрема високоточними боєприпасами. Тоді тільки з'явиться можливість, як це було останнього разу у Макіївці, звільнити доволі швидко території. Просто для цього потрібен час,

– констатував Череватий.

Нагадаємо, нещодавно в Інституті з вивчення війни зазначили, що окупанти переміщають та розосереджують свої війська на територіях України. Загарбники проводять перегрупування для того, аби посилити оборону на Сході нашої держави. Зокрема, Луганщина – це той регіон, куди чи не найбільше приїздить ворожих сил зараз.

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