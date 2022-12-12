Чи планує Лукашенко вступати у війну: білоруський журналіст назвав ознаки

Білорусь усіма силами намагається показати непричетність до війни в Україні. Однак це їй вдається погано.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент "Радіо свобода" в Білорусі Валерій Калиновський. За його словами, Александр Лукашенко до останнього хоче вберегти себе, тому не вступає у війну.

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Калиновський підкреслив, що загроза нападу з боку Білорусі залишається, але невелика. Також існує можливість встановлення уже не проросійського, а повністю російського режиму в країні.

Росія ослабла

Однак, за словами спікера, президент Білорусі все ще тримає контроль над своєю армією. Калиновський апелює до того, що Росія за місяці війни стала набагато слабшою і в міжнародному плані, і в економічному. Вона вже не може тиснути на Білорусь, як раніше.

Путін, певно, хоче приєднати і Білорусь, і Україну, і Казахстан, хоче відродження Радянського Союзу. Але можливості зробити це в нього зменшуються,

– резюмував Калиновський.

Це, на думку журналіста, дає Лукашенку можливості для маневрування. Хоч він і не представляє більшості населення Білорусі, бо не є легітимно обраним.

"Він керівник хунти, яка утримує насильницькими способами владу в Білорусі", – додав журналіст.

Калиновський вважає, що Лукашенко побоюється своєї долі після війни, тому і хоче зберегти і Білорусь, і себе в Білорусі як диктатора.

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Зустріч Лукашенка з Сєргєєм Шойгу

Калиновський припускає, що на зустрічі Шойгу з Лукашенком йшлося не про бойові дії. Адже вони підписали папери, що доповнювали документ 1997 року. Журналіст припускає, що вони узгоджували нові постачання озброєння з Білорусі до Росії, адже своїх їй катастрофічно не вистачає.

Ймовірно мовилося про постачання білоруського ракетного комплексу "Полонез",

– посилається на інформджерела Калиновський.

Білоруси не хочуть вступати у війну

Валерій Калиновський наголосив, що ні жителі, ні владні кола Білорусі не хочуть вступати у цю війну. В країні навіть дозволили вперше за 9 місяців відвідувати ліси вздовж білорусько-українського кордону.

Калиновський згадав і нещодавній виступ керівника Генштабу Білорусі. Головною тезою якого було те, що українці не хочуть співпрацювати з Білоруссю, підривають мости, закривають дороги.

Це свідчить, що Білорусь до останнього хоче зберегти вигляд, нібито нічого не сталося і до останнього "грає мирну скрипку",

– зробив висновок Калиновський.

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