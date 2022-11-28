Скільки зброї залишилось у НАТО для підтримки України: що пишуть західні медіа та чи це правда

Американська газета New York Times констатувала, що усі члени Північноатлантичного альянсу не мають достатньої кількості зброї для надання військової допомоги Україні. Аналітики прокоментували цю публікацію та сказали, що з нею "не так".

Українське питання досі на перших шпальтах усіх ЗМІ Сполучених Штатів та Європи. В одному з американських медіа повідомили, що, ймовірно, країни НАТО "вичерпали свої запаси зброї", однак, вочевидь, це не зовсім відповідає дійсності та підтримка нашої держави продовжуватиметься.

Читайте також Можуть бити по тилах ворога: Boeing планує виготовляти боєприпаси для України, – ЗМІ

Чому матеріал NYT доволі сумнівний

Як пишуть в Центрі протидії дезінформації, заяв від офіційних представників Альянсу щодо закінчення запасів зброї не було, а засіб масової інформації посилається на "анонімного авторитета", що є чиновником з НАТО. Тому можна констатувати, що "фактичні дані" у цьому матеріалі такими не є, бо не мають підтвердження.

Окрім того, в ЦПД згадали про колишнього помічник заступника генпрокурора Брюса Фейна, який у коментарі газеті The Hill порадив американському конгресові "завершити конфлікт в Україні шляхом виходу США з НАТО".

Насправді ця заява та повідомлення про "закінчення запасів зброї" є частиною інформаційної повістки, яка вигідна Кремлю. Мета цього дезінформування – свідоме воно чи ні – частково зняти відповідальність з Росії за розв'язання цієї війни та схилити Захід до того, щоб він не допомагав Києву.

Допомога Україні від інших держав продовжується: актуальна інформація

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія передала Україні не лише старі ракети Brimstone 1, але й осучаснені її версії – Brimstone 2. Таке озброєння є надзвичайно високотехнологічним, оскільки має інноваційну систему лазерного самонаведення та дальність ураження від 40 до 60 кілометрів.

Також Німеччина надала Збройним Силам 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілів, якими користувалися Прикордонні служби держави. Планується, що Берлін найближчим часом відправить у Київ 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення. Однак коли саме – невідомо.

Варте уваги – нова зброя для української армії від компанії Boеing: дивіться відео